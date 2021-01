“I ritardi della Pfizer, e le ‘riduzioni’ di AstraZeneca sono inaccettabili” sbotta Conte (Di sabato 23 gennaio 2021) Accantonate momentaneamente le ‘beghe interne’, Conte è finalmente tornato a reincarnare il ruolo del premier, prendendo una posizione ufficiale (dopo il Commissario Arcuri), in merito ai vergognosi ritardi – e ‘ritocchi’ – registrati nella distribuzione dei nuovi vaccini: “Le ultime notizie che ci arrivano dalle aziende produttrici dei vaccini anti-Covid sono preoccupanti”. Conte: “Prima i ritardi della Pfizer, ed ora anche le ‘riduzioni’ di AstraZeneca” “Dapprima Pfizer-Biontech ha comunicato un rallentamento della distribuzione ai Paesi europei delle dosi di vaccino già programmate – scrive Conte – e questo sta penalizzando proprio i Paesi che, come l’Italia, stanno correndo più ... Leggi su italiasera (Di sabato 23 gennaio 2021) Accantonate momentaneamente le ‘beghe interne’,è finalmente tornato a reincarnare il ruolo del premier, prendendo una posizione ufficiale (dopo il Commissario Arcuri), in merito ai vergognosi– e ‘ritocchi’ – registrati nella distribuzione dei nuovi vaccini: “Le ultime notizie che ci arrivano dalle aziende produttrici dei vaccini anti-Covidpreoccupanti”.: “Prima i, ed ora anche ledi” “Dapprima-Biontech ha comunicato un rallentamentodistribuzione ai Paesi europei delle dosi di vaccino già programmate – scrive– e questo sta penalizzando proprio i Paesi che, come l’Italia, stanno correndo più ...

