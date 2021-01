Sci alpino | startlist discesa Crans Montana 23 gennaio Programma | orari | tv | pettorali di partenza

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Proseguono le gare in quel di(Svizzera) e siamo già nel bel mezzo del fine settimana della Coppa del Mondo di sci2020-2021. Sulle nevi elvetiche, dopo la primadisputata oggi e dominata da una splendida Sofia Goggia, si replicherà domani sempre allo stessoo, prima che, nella giornata di domenica, si concluda ilcon il supergigante che funge da recupero di quello che non si è potuto disputare a Santk Moritz. Sulla pista denominata Mont Lachaux le nostre portacolori sono pronte a fare nuovamente la voce grossa in un tracciato sul quale, spesso, le italiane sono state protagoniste assolute. IN TV – La primadidi Coppa del Mondo sarà trasmessa in diretta su Eurosport1 ...