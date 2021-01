«Lo Vas A Olvidar» di Billie Eilish & Rosalia e le altre nuove canzoni della settimana (Di venerdì 22 gennaio 2021) Un brano inaspettato, Lo Vas A Olvidar, frutto dell'inedita collaborazione tra Billie Eilish e Rosalía, insieme per la prima volta. Le due giovani cantanti, talenti internazionali del pop l'una e del latin pop, l'altra, uniscono le voci per una ballad che guida. Naturalmente, non è l'unica novità tra le canzoni uscite nella terza settimana di gennaio 2021, che è iniziato all'insegna della musica con Vasco Rossi e altri brani. Ecco una nuova selezione musicale con il meglio dei singoli usciti tra lunedì 18 e venerdì 22 gennaio 2021. «Lo Vas A Olvidar» – Billie Eilish & Rosalía Cosa succede quando due giovani fenomeni del pop come Billie Eilish & Rosalía ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 22 gennaio 2021) Un brano inaspettato, Lo Vas A, frutto dell'inedita collaborazione trae Rosalía, insieme per la prima volta. Le due giovani cantanti, talenti internazionali del pop l'una e del latin pop, l'altra, uniscono le voci per una ballad che guida. Naturalmente, non è l'unica novità tra leuscite nella terzadi gennaio 2021, che è iniziato all'insegnamusica con Vasco Rossi e altri brani. Ecco una nuova selezione musicale con il meglio dei singoli usciti tra lunedì 18 e venerdì 22 gennaio 2021. «Lo Vas A» –; Rosalía Cosa succede quando due giovani fenomeni del pop come; Rosalía ...

smileagainlrh : lo vas a olvidar dovrebbe durare come minimo dieci minuti in più, non lo accetto che dopo tre minuti e mezzo sia già finita - yugencloud : non so cosa mi aspettassi da billie x rosalia ma.. lo vas a olvidar mi ha lasciata di stucco, troppo troppo brave - rockolpoprock : Billie Eilish è stata aiutata dalla sua famiglia per scrivere parte del brano con Rosalía - PassarellaRock : @billieeilish Billie Eilish e Rosalia - Lo Vas A Olvidar - - PassarellaRock : Billie Eilish e Rosalia - Euphoria prevede il loro brano Lo Vas A Olvidar - -