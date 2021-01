Le Olimpiadi in Giappone rischiano di saltare definitivamente

Leggi su wired

(Di venerdì 22 gennaio 2021) (foto: Carl Court/Getty Images)Il futuro delledi Tokyo resta incerto. Secondo quanto riportato ieri dal Times di Londra, il governose avrebbe già preso in via ufficiosa la decisione di sospendere i Giochi, per ricandidarsi nel 2032. Le dichiarazioni della fonte del Times sono state tuttavia smentite dal governose e dal presidente del Comitato olimpico internazionale. “Desideriamo smentire ogni congettura ricostruita nell’articolo” ha dichiarato il vicecapo di gabinetto Manabu Sakai. “Nessuno vuole essere il primo a dirlo” ha detto, secondo il Times, una fonte anonima della maggioranza di governo “ma sono tutti d’accordo che sarà troppo difficile. Personalmente, credo che non si faranno”. Già a marzo dello scorso anno, fino all’ultimo, il comitato organizzatore di Tokyo e il Comitato internazionale avevano ...