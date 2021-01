Intervista a Machiavelli

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 22 gennaio 2021) A distanza di cinque anni dall’che mi concesse generosamente, e dalla quale nacque un libro fortunato per causa sui, busso di nuovo alla porta di Messer Niccolò. Se nel 2016 mi accolse all’interno degli Orti Oricellari, questa volta quasi mi respinge, con toni bruschi, davanti all’Albergaccio, che fu già sua dimora durante l’esilio: “Con questa maledetta pandemia non incontro nessuno. Non vede come siamo conciati, con guanti e mascherina? Mi dica che cosa vuole, ma faccia presto perché ho da leggere i miei amati classici”. Maestro… “Le ho già detto di non chiamarmi Maestro. Maestro di che e di chi? I Maestri hanno allievi che leggono, studiano e portano avanti i loro pensieri. Io non ho nessuno, non vedo nessuno e non ho voglia di niente”. Ma in questi giorni di crisi… “In questi giorni? Siete sempre in crisi. Sono secoli che ...