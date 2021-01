Basket femminile, Schio vince ma non basta: eliminata dall’Eurolega (Di venerdì 22 gennaio 2021) Non ce l’ha fatta il Famila Basket Schio a qualificarsi ai quarti di finale di Eurolega femminile. Il successo per 77-74 contro la Spar Girona, ha permesso alle Orange di raggiungere nella classifica del girone C proprio le spagnole. Ciò che ha penalizzato le italiane, però, sono stati gli scontri diretti. Sebbene le ragazze hanno vinto il ritorno al PalaRomare, il successo del Girona all’andata per 85-81 gli ha permesso di avere un vantaggio nella differenza punti di appena un punto, necessario per il passaggio del turno. Vittoria amara per le ragazze di Pierre vincent, che possono uscire a testa alta dalla competizione dopo aver dato tutto in campo. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 22 gennaio 2021) Non ce l’ha fatta il Familaa qualificarsi ai quarti di finale di Eurolega. Il successo per 77-74 contro la Spar Girona, ha permesso alle Orange di raggiungere nella classifica del girone C proprio le spagnole. Ciò che ha penalizzato le italiane, però, sono stati gli scontri diretti. Sebbene le ragazze hanno vinto il ritorno al PalaRomare, il successo del Girona all’andata per 85-81 gli ha permesso di avere un vantaggio nella differenza punti di appena un punto, necessario per il passaggio del turno. Vittoria amara per le ragazze di Pierrent, che possono uscire a testa alta dalla competizione dopo aver dato tutto in campo. SportFace.

La serata europea del basket femminile italiano, dopo la beffa all'ultimo semigancio di Natalie Achonwa che elimina il Famila Schio dall'Eurolega, ritrova un certo sorriso in Francia.

