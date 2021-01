Ufficiale – Parma, arriva Andrea Conti dal Milan (Di giovedì 21 gennaio 2021) "Collecchio, 21 gennaio 2021 – Il Parma Calcio comunica l’acquisizione a titolo temporaneo fino al 30.06.2021 con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive del calciatore Andrea Conti (02-03-1994, Lecco) dalla Società A.C. Milan. Il calciatore ha firmato con il club crociato un contratto fino al 30 giugno 2025".Questo il comunicato del Parma nel quale si annuncia l'arrivo del terzino italiano. Sui social, prima della nota del club, anche le prime immagini della firma pubblicate direttamente dal numero uno della società ducale Krause.caption id="attachment 1082943" align="alignnone" width="736" Parma Conti (Twitter Krause)/captionembedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/Kyle J Krause/status/1352210619135643648"embedcontent ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 21 gennaio 2021) "Collecchio, 21 gennaio 2021 – IlCalcio comunica l’acquisizione a titolo temporaneo fino al 30.06.2021 con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive del calciatore(02-03-1994, Lecco) dalla Società A.C.. Il calciatore ha firmato con il club crociato un contratto fino al 30 giugno 2025".Questo il comunicato delnel quale si annuncia l'arrivo del terzino italiano. Sui social, prima della nota del club, anche le prime immagini della firma pubblicate direttamente dal numero uno della società ducale Krause.caption id="attachment 1082943" align="alignnone" width="736"(Twitter Krause)/captionembedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/Kyle J Krause/status/1352210619135643648"embedcontent ...

