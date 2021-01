Tg Lazio | edizione del 21 gennaio 2021

Leggi su dire

(Di giovedì 21 gennaio 2021) A causa dei ritardi delle forniture da parte di Pfizer, la Regione Lazio ha deciso di sospendere la somministrazione delle nuove dosi di vaccini anti Covid-19 per garantire i richiami a chi ha già avuto la prima dose. E' quanto previsto da una comunicazione regionale inviata a tutte le Asl e le aziende ospedaliere. Per quanto riguarda la vaccinazione agli over 80, dalla Regione hanno fatto sapere che una comunicazione in tal senso potrà esserci non appena ci saranno informazioni certe sulle prossime consegne.