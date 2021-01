Temptation Island, ritorno di fiamma tra Sofia e Amedeo (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tra Sofia Nesci e Amedeo Bianconi sembra essere tornato il sereno. I due protagonisti dell’ottava edizione di Temptation Island sarebbero infatti tornati insieme, dopo essersi lasciati una volta usciti dal reality. A dare la lieta notizia un ex partecipante di Temptation, Alberto Maritato. Sofia e Amedeo, cosa era successo a Temptation Island Come tutti ricordiamo, Sofia e Amedeo avevano avuto vita breve all’interno del reality dei sentimenti, visto che la donna aveva richiesto un falò immediato a sole 24 ore dall’inizio del programma, dopo aver scoperto che il fidanzato l’aveva tradita in passato. Al termine del confronto, Sofia lo aveva perdonato uscendo insieme a lui da ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 21 gennaio 2021) TraNesci eBianconi sembra essere tornato il sereno. I due protagonisti dell’ottava edizione disarebbero infatti tornati insieme, dopo essersi lasciati una volta usciti dal reality. A dare la lieta notizia un ex partecipante di, Alberto Maritato., cosa era successo aCome tutti ricordiamo,avevano avuto vita breve all’interno del reality dei sentimenti, visto che la donna aveva richiesto un falò immediato a sole 24 ore dall’inizio del programma, dopo aver scoperto che il fidanzato l’aveva tradita in passato. Al termine del confronto,lo aveva perdonato uscendo insieme a lui da ...

tuttopuntotv : Temptation Island, ritorno di fiamma tra Sofia e Amedeo #temptationisland #TemptationIslandVip - nomeorribile : Ma strisc1a l4 n0tizia al nono posto? Addirittura sotto Temptation Island e Sanremo? Cos? - MariannaVertola : Marianna Vertola, da Temptation Island a Uomini e Donne - ugualeuguale : @Corriere Programma pessimo. Per i mdf é poi valido pornhub. Per le sciampiste niente in confronto a Temptation Island e uomini e donne. - SharonAlex30 : @pastaefagioli__ credo che tutti quelli che si era fatta con temptation island se li è persi?? ora mi hai fatto veni… -