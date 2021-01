Palermo, bimba di 10 anni si lega una cintura al collo per una sfida: è grave (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sarebbero molto gravi le condizioni di una bambina di 10 anni che, a quanto riportano le fonti, si sarebbe legata una cintura al collo per partecipare ad una “challenge” sul noto social TikTok. Si tratterebbe di un altra pericolosa e controversa sfida che avrebbe già prodotto altre vittime nel corso dell’ultimo anno. Bambina di 10 anni in arresto cardiorespiratorio La vicenda sarebbe accaduta nel corso della scorsa notte a Palermo. A riportarla, quotidiani locali che riferiscono come una bambina di 10 anni sia ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale dei bambini Di Cristina del capoluogo siciliano. La bambina sarebbe stata portata in ospedale in arresto cardiorespiratorio, i sanitari avrebbero provato a rianimarla con manovre e fiale di ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sarebbero molto gravi le condizioni di una bambina di 10che, a quanto riportano le fonti, si sarebbeta unaalper partecipare ad una “challenge” sul noto social TikTok. Si tratterebbe di un altra pericolosa e controversache avrebbe già prodotto altre vittime nel corso dell’ultimo anno. Bambina di 10in arresto cardiorespiratorio La vicenda sarebbe accaduta nel corso della scorsa notte a. A riportarla, quotidiani locali che riferiscono come una bambina di 10sia ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale dei bambini Di Cristina del capoluogo siciliano. La bambina sarebbe stata portata in ospedale in arresto cardiorespiratorio, i sanitari avrebbero provato a rianimarla con manovre e fiale di ...

MarinaPunto1 : RT @sonoclaudio: Mi domando cosa spinga dei genitori a consegnare, ad una bimba di 10 anni, un device, abbandonandola a se stessa e non seg… - alexchicchi : RT @sonoclaudio: Mi domando cosa spinga dei genitori a consegnare, ad una bimba di 10 anni, un device, abbandonandola a se stessa e non seg… - sonoclaudio : Mi domando cosa spinga dei genitori a consegnare, ad una bimba di 10 anni, un device, abbandonandola a se stessa e… - Nonnadinano : RT @Stefanialove_of: ???? Breaking news Partecipa a una prova di soffocamento estremo su Tik Tok, bimba 10 anni in rianimazione a Palermo.… - 0x800a : RT @LaStampa: Partecipa a una prova di soffocamento estremo su Tik Tok, bimba 10 anni in rianimazione a Palermo -