No Tav, ridotte in appello le pene per gli scontri con le forze dell'ordine in val di Susa nel 2011 (Di giovedì 21 gennaio 2021) È terminato con 32 condanne a Torino il maxi processo d'appello ai No Tav. I giudici hanno stabilito riduzioni di pena, che ora sono comprese fra i 2 anni e i sei mesi di reclusione, rispetto alle sentenze precedenti, pronunciando alcune assoluzioni parziali e dichiarando prescritti numerosi episodi. Gli episodi al vaglio della Corte d'appello si riferivano agli scontri fra No Tav e forze dell'ordine avvenuti in valle di Susa nell'estate 2011 nella zona in cui oggi sorge il cantiere preliminare della ferrovia ad Alta Velocità Torino-Lione. Tra i condannati l'ex brigatista rosso Paolo Maurizio Ferrari, lo storico leader del centro sociale Askatasuna Giorgio Rossetto, due torinesi che si sono uniti in Siria alle milizie in lotta contro l'Isis, Jacopo Bindi e Fabrizio ...

Sono servite oltre dieci ore di Camera di consiglio per arrivare alla sentenza che ha chiuso il processo d’appello bis per gli scontri del 27 giugno e 3 luglio 2011 in Val di Susa tra le forze dell’or ...

È terminato con 32 condanne questa sera a Torino il maxi processo d’appello ai No Tav. I giudici hanno operato sensibili riduzioni di pena, che ora sono comprese fra i 2 anni e i sei ...

Sono servite oltre dieci ore di Camera di consiglio per arrivare alla sentenza che ha chiuso il processo d'appello bis per gli scontri del 27 giugno e 3 luglio 2011 in Val di Susa tra le forze dell'or ...