"Il Papa mi ha convinto a scrivere un libro. Sono disgrafico, le sue parole sono state calore" (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Ero incredulo all’idea di realizzare questo libro. Io sono disgrafico, ho sempre scritto attraverso computer alle scuole superiori. Il Papa mi ha convinto a farlo, le sue parole sono state calore. Ho capito che può scrivere un libro anche una persona che mai lo avrebbe pensato”. Luca Milanese parla emozionato. sono ancora vive in lui le parole del Pontefice, che lo hanno spinto a realizzare la sua prima raccolta di poesie - “Rime a sorpresa” (Tau Editrice) - che contiene al suo interno un contributo speciale: la prefazione scritta da Papa Francesco.Il primo incontro tra Milanese e il Pontefice è ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Ero incredulo all’idea di realizzare questo. Io, ho sempre scritto attraverso computer alle scuole superiori. Ilmi haa farlo, le sue. Ho capito che puòunanche una persona che mai lo avrebbe pensato”. Luca Milanese parla emozionato.ancora vive in lui ledel Pontefice, che lo hanno spinto a realizzare la sua prima raccolta di poesie - “Rime a sorpresa” (Tau Editrice) - che contiene al suo interno un contributo speciale: la prefazione scritta daFrancesco.Il primo incontro tra Milanese e il Pontefice è ...

