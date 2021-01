Concorso straordinario per il ruolo, non ancora previste le prove suppletive (Di giovedì 21 gennaio 2021) Concorso straordinario per il ruolo di cui al DD n. 510 del 23 aprile: le prove riprenderanno il 15 febbraio e si concluderanno il 19. Si tratta dei quattro giorni di prove che non era stato possibile svolgere lo scorso novembre a causa dell'emergenza sanitaria. Il nuovo calendario, pubblicato il 19 gennaio, non tiene però conto delle decisioni dei Giudici, che nel frattempo hanno ammesso alcuni candidati a partecipare alle prove che non avevano potuto svolgere per problematiche legate al COVID (quarantena o isolamento fiduciario). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 21 gennaio 2021)per ildi cui al DD n. 510 del 23 aprile: leriprenderanno il 15 febbraio e si concluderanno il 19. Si tratta dei quattro giorni diche non era stato possibile svolgere lo scorso novembre a causa dell'emergenza sanitaria. Il nuovo calendario, pubblicato il 19 gennaio, non tiene però conto delle decisioni dei Giudici, che nel frattempo hanno ammesso alcuni candidati a partecipare alleche non avevano potuto svolgere per problematiche legate al COVID (quarantena o isolamento fiduciario). L'articolo .

