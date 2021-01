Esenzioni per reddito e per patologia Ats: validità prorogata fino al 31 marzo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La validità delle autocertificazioni per reddito, sottoscritte dagli aventi diritto per usufruire in esenzione delle prestazioni ambulatoriali e/o farmaceutiche, la cui scadenza era prevista lo scorso 12 gennaio 2021, è stata prorogata fino al 31 marzo 2021. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ladelle autocertificazioni per, sottoscritte dagli aventi diritto per usufruire in esenzione delle prestazioni ambulatoriali e/o farmaceutiche, la cui scadenza era prevista lo scorso 12 gennaio 2021, è stataal 312021.

“A seguito di un emendamento a mia firma alla legge sulla qualità dell’aria, la Regione Campania ha disposto l’esenzione della tassa automobilistica regionale sulle auto elettriche, ibride o a gpl che ...

5 cose da sapere sul Bollo Auto 2021: novità, esenzioni e tanto altro

Come ogni anno, torna ad avvicinarsi la scadenza del bollo auto: per questo motivo, automobile.it ha realizzato “La guida al bollo auto del 2021” per comprendere in cosa consiste questa tassa ed evide ...

