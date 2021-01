Sci alpino | Prima prova discesa Crans Montana | orario | programma | tv | pettorali di partenza

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Mercoledì 20 gennaio (ore 11.00) andrà in scena lacronometrata dellalibera femminile di, evento valido per la Coppa del Mondo 2021 di sci. In Svizzera incomincia il lungo weekend riservato alla velocità. L’Italia si affida soprattutto a Sofia Goggia, leader della classifica di specialità e desiderosa di conquistare una nuova vittoria in terra elvetica. La Campionessa Olimpica scenderà col pettorale numero, nel bel mezzo di un pokerissimo tutto azzurro:di lei Elena Curtoni e Laura Pirovano, successivamente Marta Bassino (fresca del doppio trionfo in gigante a Kranjska Gora) e Federica Brignone (detentrice della Sfera di Crristallo generale). Da tenere in fortissima considerazione le svizzere Lara Gut, Corinne Suter, ...