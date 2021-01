Finanza sostenibile: Snam aderisce al Nasdaq Sustainable Bond Network (Di martedì 19 gennaio 2021) Snam aderisce al Nasdaq Sustainable Bond Network, la piattaforma sulla Finanza sostenibile gestita dal Nasdaq che riunisce investitori, emittenti, banche d’investimento e organizzazioni specialistiche. L’adesione al Network, celebrata con la proiezione del logo di Snam sulla Nasdaq Tower di Times Square a New York City, permetterà alla società di ampliare ulteriormente la platea di potenziali investitori internazionali attenti ai temi di sostenibilità. “L’ingresso nel Sustainable Bond Network – ha commentato Marco Alverà, amministratore delegato di Snam – è un importante riconoscimento dell’impegno e della leadership ... Leggi su tpi (Di martedì 19 gennaio 2021)al, la piattaforma sullagestita dalche riunisce investitori, emittenti, banche d’investimento e organizzazioni specialistiche. L’adesione al, celebrata con la proiezione del logo disullaTower di Times Square a New York City, permetterà alla società di ampliare ulteriormente la platea di potenziali investitori internazionali attenti ai temi di sostenibilità. “L’ingresso nel– ha commentato Marco Alverà, amministratore delegato di– è un importante riconoscimento dell’impegno e della leadership ...

L’Europa si appresta, si spera, a rivivere i ruggenti anni venti americani. Per farlo il vecchio continente si deve però prima ringiovanire. La tecnologia è la chiave per farlo ...

(ANSA) – MILANO, 19 GEN – Chiusa mentre era in corso al Senato la discussione per il voto di fiducia al governo, la seconda seduta della settimana ha visto Piazza Affari in calo (-0,25%), in linea con ...

