Non è L’Arena, Jacopo Fo: «A chi devo praticare un rapporto orale per lavorare in Rai?». E Giletti… – Video (Di lunedì 18 gennaio 2021) Non è L'Arena, Massimo Giletti e Jacopo Fo Servizietto pubblico. “A chi devo praticare un rapporto orale per lavorare alla Rai?“: la domanda provocatoria di Jacopo Fo è risuonata ieri sera a Non è L’Arena, in tutta la sua trivialità. Ma invece di provocare il gelo – come ci sarebbe aspettati – ha suscitato i sorrisi del conduttore Massimo Giletti, che ha colto la palla al balzo pur stigmatizzando i modi “un po’ forti” di quelle parole. Nel bel mezzo di un discorso più ampio, ad un tratto Fo ha affermato: “Vorrei chiedere a chi devo praticare un rapporto orale per lavorare alla Rai. Perché questo cavolo di governo, come chiediamo da ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 18 gennaio 2021) Non è L'Arena, Massimo Giletti eFo Servizietto pubblico. “A chiunperalla?“: la domanda provocatoria diFo è risuonata ieri sera a Non è, in tutta la sua trivialità. Ma invece di provocare il gelo – come ci sarebbe aspettati – ha suscitato i sorrisi del conduttore Massimo Giletti, che ha colto la palla al balzo pur stigmatizzando i modi “un po’ forti” di quelle parole. Nel bel mezzo di un discorso più ampio, ad un tratto Fo ha affermato: “Vorrei chiedere a chiunperalla. Perché questo cavolo di governo, come chiediamo da ...

