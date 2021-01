Guardiola compie 50 anni: il Barcellona lo festeggia con un video (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il mondo del calcio festeggia Pep Guardiola: il tecnico catalano, ora al Manchester City, compie 50 anni. Il Barcellona, suo ex club da giocatore prima e da allenatore poi, lo ha voluto ricordare con un video speciale in cui mostrano una sua prodezza. Conclusione dalla distanza e palla all'incrocio, con tanto di commozione dopo la marcatura. Chissà cosa avrà pensato lo stesso Guardiola rivedendosi all'opera. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il mondo del calcioPep: il tecnico catalano, ora al Manchester City,50. Il, suo ex club da giocatore prima e da allenatore poi, lo ha voluto ricordare con unspeciale in cui mostrano una sua prodezza. Conclusione dalla distanza e palla all'incrocio, con tanto di commozione dopo la marcatura. Chissà cosa avrà pensato lo stessorivedendosi all'opera. ITA Sport Press.

