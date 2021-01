Governo: Di Maio, ‘maggioranza assoluta? Quando servirà l’avremo’ (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen (Adnkronos) – “Quello della maggioranza assoluta è un giochino di Renzi per costruire uno specchietto per le allodole”, la maggioranza relativa “è una maggioranza. La maggioranza assoluta serve per lo scostamento di bilancio e per pochissimi altri atti. E Quando servirà ce l’avremo”. Lo dice Luigi Di Maio al Corriere della sera. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen (Adnkronos) – “Quello della maggioranzaè un giochino di Renzi per costruire uno specchietto per le allodole”, la maggioranza relativa “è una maggioranza. La maggioranzaserve per lo scostamento di bilancio e per pochissimi altri atti. Ece l’avremo”. Lo dice Luigi Dial Corriere della sera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

MediasetTgcom24 : Crisi governo, Di Maio: 'Non lasceremo italiani in mani di irresponsabili' #crisidigoverno… - fanpage : Il primo pensiero di Luigi Di Maio va agli italiani. - Agenzia_Italia : Di Maio: 'Non lasceremo gli italiani agli irresponsabili' - alceo67 : RT @AugustoMinzolin: Di Maio dice:meglio le elezioni che il governassimo. Un’affermazione che di per sè fa ridere. Alla prova dei fatti i g… - LucaCharmedFan : RT @AugustoMinzolin: Di Maio dice:meglio le elezioni che il governassimo. Un’affermazione che di per sè fa ridere. Alla prova dei fatti i g… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Maio Conte alla sfida in Aula ma la via è stretta. Il Pd chiude a Renzi Agenzia ANSA Timori di una maggioranza risicata anche alla Camera

Il rischio non è solo tra gli scranni del Senato. La paura nel governo di non avere a favore una maggioranza ampia cresce anche alla Camera dove lunedì il premier Giuseppe Conte chiederà la fiducia pr ...

Governo, Di Maio "La maggioranza? Quando servirá lavremo"

ROMA (ITALPRESS) - "Noi siamo fiduciosi per martedí, ma al momento attuale é una crisi aperta, aperta da Renzi in modo irresponsabile. Conte in Aula parlerá e lí ci sará una distinzione tra costruttor ...

Il rischio non è solo tra gli scranni del Senato. La paura nel governo di non avere a favore una maggioranza ampia cresce anche alla Camera dove lunedì il premier Giuseppe Conte chiederà la fiducia pr ...ROMA (ITALPRESS) - "Noi siamo fiduciosi per martedí, ma al momento attuale é una crisi aperta, aperta da Renzi in modo irresponsabile. Conte in Aula parlerá e lí ci sará una distinzione tra costruttor ...