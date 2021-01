Siparietto in tv di Calenda e Mastella: uno chiama, l'altro chiude (Di domenica 17 gennaio 2021) AGI - Nuovo episodio della querelle a distanza tra Clemente Mastella e Carlo Calenda, avviata dal tweet con cui il leader di Azione aveva dato conto di contatti da parte dell'ex ministro della Giustizia nell'ambito dell'operazione 'costruttori'. La scena è la puntata di 'Mezz'Ora In Piu'' su Rai3 nel corso della quale Mastella non risparmia strali all'indirizzo di Calenda. Mentre ancora il sindaco di Benevento è in collegamento, arriva la telefonata di Calenda per la replica del caso, ma a quel punto Mastella rifiuta di proseguire ed abbandona la diretta. Calenda replica a sua volta, facendo però notare che l'altro ha rifiutato il confronto. Leggi su agi (Di domenica 17 gennaio 2021) AGI - Nuovo episodio della querelle a distanza tra Clementee Carlo, avviata dal tweet con cui il leader di Azione aveva dato conto di contatti da parte dell'ex ministro della Giustizia nell'ambito dell'operazione 'costruttori'. La scena è la puntata di 'Mezz'Ora In Piu'' su Rai3 nel corso della qualenon risparmia strali all'indirizzo di. Mentre ancora il sindaco di Benevento è in collegamento, arriva la telefonata diper la replica del caso, ma a quel puntorifiuta di proseguire ed abbandona la diretta.replica a sua volta, facendo però notare che l'ha rifiutato il confronto.

Nuovo episodio della querelle a distanza, avviata dal tweet con cui il leader di Azione aveva dato conto di contatti da parte dell'ex ministro della Giustizia nell'ambito dell'operazione 'costruttori' ...

