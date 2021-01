Netflix, arriva lo Spatial Audio: grande novità per tutti gli abbonati (Di domenica 17 gennaio 2021) Netflix ha deciso di implementare il supporto allo Spatial Audio. Ecco tutti i dettagli della nuova feature Tra le varie piattaforme di streaming presenti sul mercato, la numero uno è senza dubbio Netflix. Pagando un semplice abbonamento mensile, è possibile accedere ad un catalogo praticamente infinito di film e serie tv di ogni genere ed L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 17 gennaio 2021)ha deciso di implementare il supporto allo. Eccoi dettagli della nuova feature Tra le varie piattaforme di streaming presenti sul mercato, la numero uno è senza dubbio. Pagando un semplice abbonamento mensile, è possibile accedere ad un catalogo praticamente infinito di film e serie tv di ogni genere ed L'articolo proviene da Inews.it.

NetflixIT : La storia di come è nata una leggenda. La storia di O Rei. Pelé: il Re del calcio arriva su Netflix il 23 febbraio. - Ailuig10 : RT @NetflixIT: Questa non è la solita storia d’amore. È la storia dell’amore. Malcolm & Marie, un film di Sam Levinson con Zendaya e John D… - __Sarajevo_ : @NetflixIT evitiamo il solito giochino che arriva febbraio e, in piena SESSIONE, fate uscire tutte le serie che asp… - BisonSabrina : RT @illibraio: 'Lupin', la serie tv ispirata alle avventure del ladro più celebre del mondo, narrate da Maurice Leblanc, arriva su @Netflix… - illibraio : 'Lupin', la serie tv ispirata alle avventure del ladro più celebre del mondo, narrate da Maurice Leblanc, arriva su… -