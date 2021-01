Affari Tuoi, Melissa Satta, con sarcasmo, a Carlo Conti “grazie per …” Carlo Conti in forte imbarazzo, gelo in studio (Di domenica 17 gennaio 2021) “Affari Tuoi” ha subito uno stravolgimento sia per la conduzione che quest’anno vede al timone, per la prima volta, Carlo Conti sia per il format. Infatti, non si chiama più solo Affari Tuoi ma c’è l’aggiunta “W gli sposi”. Infatti, in gara c’è una coppia di sposi che prova a vincere la somma più alta possibile per iniziare la loro vita futura insieme e i “pacchisti” sono tutti personaggi famosi. Ieri, tra i pacchisti c’era Melissa Satta che ha lanciato diverse frecciate all’ex marito Boateng dal quale da pochissimo si è separata dopo vari tentativi di ricucimento del rapporto. Infatti, il tira e mola tra i due dura già da parecchio tempo ma ora sembra che la rottura sia definitiva. Melissa ... Leggi su baritalianews (Di domenica 17 gennaio 2021) “” ha subito uno stravolgimento sia per la conduzione che quest’anno vede al timone, per la prima volta,sia per il format. Infatti, non si chiama più soloma c’è l’aggiunta “W gli sposi”. Infatti, in gara c’è una coppia di sposi che prova a vincere la somma più alta possibile per iniziare la loro vita futura insieme e i “pacchisti” sono tutti personaggi famosi. Ieri, tra i pacchisti c’erache ha lanciato diverse frecciate all’ex marito Boateng dal quale da pochissimo si è separata dopo vari tentativi di ricucimento del rapporto. Infatti, il tira e mola tra i due dura già da parecchio tempo ma ora sembra che la rottura sia definitiva....

