Roma, Verona e Fenerbahce su Diawara (Di sabato 16 gennaio 2021) La nuova stagione non è cominciata nel migliore dei modi per Diawara. Il centrocampista è stato ai box per diverse settimane a causa coronavirus e ora è retrocesso nelle gerarchie di mister Fonseca, grazie alle ottime prestazioni di Villar. Secondo quanto riportato da Libero, l'Hellas Verona e il Fenerbahce avrebbero chiesto alla Roma il cartellino del guineano. Per il momento da Trigoria non è arrivato un no e le richieste sono state prese in considerazione. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Roma Verona Roma, Diawara potrebbe lasciare il club: richieste da Hellas Verona e Fenerbahce TUTTO mercato WEB L’Inter si ferma nel finale a Roma, il Milan e la Juve ne approfittano. Il punto sulla diciassettesima giornata di Serie A

La prima parte della stagione è ormai agli sgoccioli, ma ogni passo falso da parte di tutti, soprattutto nelle partite chiave, può risultare fatale.

FORMELLO - Lazio, seduta post-derby: anche Fares in gruppo

FORMELLO - Senza voce, soddisfatto. Simone Inzaghi lascia il timone al vice Farris e al collaboratore Cecchi: osserva la seduta di scarico da bordo campo, c’è poco da dire dopo un ...

FORMELLO - Senza voce, soddisfatto. Simone Inzaghi lascia il timone al vice Farris e al collaboratore Cecchi: osserva la seduta di scarico da bordo campo, c'è poco da dire dopo un ...