Napoli | Fabian Ruiz positivo al Coronavirus

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 16 gennaio 2021) Il centrocampista delè risultatoagli ultimi tamponi di controllo effettuati dalla società in vista della sfida di domani contro la Fiorentina. La comunicazione ufficiale della società ha spiegato che tutti gli altri tamponi sono risultati negativi e chesi trova già in isolamento presso il proprio domicilio Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra ad accezione di. Il calciatore spagnolo è risultatoe osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. pic.twitter.com/F3XR16JYxj — Official SSC(@ssc) January 16, 2021 Il centrocampista era in campo ancora questa mattina per l’allenamento di gruppo e per questo l’intero gruppo ...