(Di sabato 16 gennaio 2021)- Boccata d'ossigeno per il, che ritrova i tre punti dopo otto gare e si rimette in media per tagliare il traguardo dei 40 punti a fine salvezza, toccando quota 20 punti a una ...

sportli26181512 : Mihajlovic 'Aggressivi e intensi, #Bologna superiore al Verona': Il tecnico: 'Stiamo ritrovando le pedine, ho più s… - Fprime86 : RT @SkySport: Mihajlovic: 'Vittoria giusta, più aggressivi del Verona. Tomiyasu difensore meraviglioso' - sportli26181512 : Mihajlovic: 'Vittoria giusta, più aggressivi del Verona. Tomiyasu difensore meraviglioso': L'allenatore del Bologna… - SkySport : Mihajlovic: 'Vittoria giusta, più aggressivi del Verona. Tomiyasu difensore meraviglioso' - Ansa_ER : Mihajlovic 'aggressivi e intensi, superiori al Verona'. Juric, 'potevamo pareggiare ma il Bologna ha meritato' #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Mihajlovic Aggressivi

Boccata d'ossigeno per il Bologna, che ritrova i tre punti dopo otto gare e si rimette in media per tagliare il traguardo dei 40 punti a fine salvezza, toccando quota 20 punti a una giornata dal giro ...Al Bologna basta un rigore realizzato da Orsolini per superare il Verona al 'Dall'Ara': Mihajlovic torna ad esultare dopo un mese e mezzo.