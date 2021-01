Bollo auto noleggio 2020: cosa cambia per il pagamento e importo (Di sabato 16 gennaio 2021) Come stabilito dal Decreto Milleproroghe approvato dal Parlamento, ci sono delle novità relative al Bollo auto, e in particolare all’imposta applicata sulle auto a noleggio a lungo termine, laddove per “lungo termine” s’intenda un lasso di tempo che supera l’anno. Infatti, il decreto ha fatto slittare una scadenza stabilita originariamente nella Legge di Bilancio 2020. Vediamo cosa è cambiato. Bollo auto noleggio a lungo termine: nuova scadenza del pagamento Stando a quanto riportato dalla Manovra 2020, si stabiliva entro il 30 giugno 2020 il pagamento del Bollo auto per gli utilizzatori (o i datori di ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 16 gennaio 2021) Come stabilito dal Decreto Milleproroghe approvato dal Parlamento, ci sono delle novità relative al, e in particolare all’imposta applicata sullea lungo termine, laddove per “lungo termine” s’intenda un lasso di tempo che supera l’anno. Infatti, il decreto ha fatto slittare una scadenza stabilita originariamente nella Legge di Bilancio. Vediamoto.a lungo termine: nuova scadenza delStando a quanto riportato dalla Manovra, si stabiliva entro il 30 giugnoildelper gli utilizzatori (o i datori di ...

GVanoglio : cara @RegLombardia, sarebbe utile che i termini temporali per l'attivazione della domiciliazione bancaria del bollo… - TrasportiItalia : Bollo auto: come calcolare importo ed eventuali agevolazioni - mikid67 : RT @mpiacenonaver1: Ve la butto li.. Se IV nn entrerà nel prossimo governo preparatevi a... Patrimoniale,aumento della tassazione sugli imm… - 2didenari : #Bolloauto: ogni Regione decide per sé. Contrariamente al 2020, quest’anno ben pochi concedono proroghe. Ma alcune… - marisameli2 : @LaCastelliM5s @Mov5Stelle Va bene la proroga ma che non sia un condono tombale come i governi fanno di solito, Mi… -