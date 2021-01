Un patto di legislatura responsabile, senza Conte e Casalino (Di venerdì 15 gennaio 2021) La Scilipoti week è cominciata. Giuseppe Conte è andato al Quirinale a ribadire che non rinuncerà al biglietto della lotteria vinto nel 2018 né alla congiunzione astrale che l’ha incomprensibilmente tenuto a Palazzo Chigi col cambio di maggioranza del 2019. Conte cercherà deputati e senatori responsabili, responsabilissimi almeno quanto i colleghi americani che pochi mesi hanno preferito non rimuovere Trump dalla Casa Bianca per non interrompere l’emozione del Cialtrone in Chief al governo, con i risultati ormai noti. Conte ha tutto il diritto di provare a compensare l’uscita di Italia Viva dalla maggioranza, pescando altre risorse dentro le Camere, perché siamo una democrazia parlamentare da oltre 70 anni, quindi anche anche tre anni anni fa quando Conte e associati volevano scardinarla come una scatoletta di tonno al ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 15 gennaio 2021) La Scilipoti week è cominciata. Giuseppeè andato al Quirinale a ribadire che non rinuncerà al biglietto della lotteria vinto nel 2018 né alla congiunzione astrale che l’ha incomprensibilmente tenuto a Palazzo Chigi col cambio di maggioranza del 2019.cercherà deputati e senatori responsabili, responsabilissimi almeno quanto i colleghi americani che pochi mesi hanno preferito non rimuovere Trump dalla Casa Bianca per non interrompere l’emozione del Cialtrone in Chief al governo, con i risultati ormai noti.ha tutto il diritto di provare a compensare l’uscita di Italia Viva dalla maggioranza, pescando altre risorse dentro le Camere, perché siamo una democrazia parlamentare da oltre 70 anni, quindi anche anche tre anni anni fa quandoe associati volevano scardinarla come una scatoletta di tonno al ...

matteograndi : Andare al voto in piena pandemia sarebbe irresponsabile. Andare avanti con la premiata ditta Conte-Casino sarebbe… - graziano_delrio : Bene le parole di Conte sulla maggioranza e sul patto di legislatura. Questo è il tempo dei costruttori. - EmilioCarelli : ?? “Sono al lavoro per rafforzare la coesione nel Governo e per un patto di legislatura. Mi auguro Renzi non ritiri… - DavideSilvestr6 : RT @christianrocca: Un patto di legislatura responsabile, senza Conte e Casalino - christianrocca : Un patto di legislatura responsabile, senza Conte e Casalino -

Ultime Notizie dalla rete : patto legislatura «Serve un patto di legislatura che rilanci il governo» | il manifesto Il Manifesto