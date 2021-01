Covid-19 | screening sul personale comunale e scolastico a Castel San Giorgio

Tp24it : Screening anti-Covid per le scuole. Ecco dove e quando in provincia di Trapani - bassairpinia : CASTEL SAN GIORGIO: Emergenza Covid-19, oggi lo screening su dipendenti comunali e personale scolastico a Castel Sa… - abruzzoweb : SCREENING COVID PROVINCIA DI PESCARA: 98 POSITIVI SU 32.169 TAMPONI - pianopati : RT @dottoressale: Senza risorse aggiuntive, che la Regione ha promesso per le medicine di rete e gruppo e l’assunzione del personale di stu… - Ilikepuglia : Brindisi, screening nel carcere: tre detenuti e un agente positivi al Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid screening

Il Messaggero

Riley scored eight of UCLA’s first 10 points Thursday to spark the team’s best half this season and a wire-to-wire victory over Washington State, 91-61, at Pauley Pavilion on Fox Sports 1. It’s the ...MB urges others who came into close contact with Zahidi Zainul Abidin, who was also at meeting, to get tested.