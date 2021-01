Can Yaman contro il gossip: «Diletta Leotta? Fatti miei». E lascia Twitter (Di venerdì 15 gennaio 2021) Gossip vorrebbe che Diletta Leotta sarebbe legata a Can Yaman. L’attore turco e la presentatrice avrebbero trascorso diversi giorni, insieme in un albergo di Roma. Chi li ha fotografati, l’uno vicino all’altra. «Si sono scambiati baci ed effusioni e i giorni appena trascorsi hanno visto nascere un nuovo, travolgente amore», fanno sapere più fonti, alle cui parole sono seguite le ricerche forsennate delle «ragazze», come Yaman chiama le sue fan. Leggi su vanityfair (Di venerdì 15 gennaio 2021) Gossip vorrebbe che Diletta Leotta sarebbe legata a Can Yaman. L’attore turco e la presentatrice avrebbero trascorso diversi giorni, insieme in un albergo di Roma. Chi li ha fotografati, l’uno vicino all’altra. «Si sono scambiati baci ed effusioni e i giorni appena trascorsi hanno visto nascere un nuovo, travolgente amore», fanno sapere più fonti, alle cui parole sono seguite le ricerche forsennate delle «ragazze», come Yaman chiama le sue fan.

