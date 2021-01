Ultime Notizie Roma del 14-01-2021 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 gennaio 2021)dailynews radiogiornale giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio finisce il governo Conte bis nonostante l’apertura del premier è un patto di legislatura Renzi annuncia le dimissioni dei ministri di Italia viva che il premier accetta parlando di una grave responsabilità un notevole danno al paese e sottolinea di aver dato fino all’ultimo il dialogo ti attende adesso lo so mossa mentre PD e Movimento 5 Stelle riuniscono i loro vertici una decisione su come affrontare la crisi se dimettersi per aprire il tentativo di nuovo governo andare in Parlamento a verificare maggioranza con te la deve mettere sul tavolo già nelle prossime ore Anche perché è lo stesso presidente Mattarella ad averlo invitata una soluzione in tempi brevi primo presidente per la seconda volta sotto in mente dalla camera americana Trump Scarica tardivamente rivoltosi condannando in ...