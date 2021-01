Pasquale Ferrara inviato speciale della Farnesina in Libia

(Di giovedì 14 gennaio 2021) L’Italia brucia sul tempo Onu e Unione Europa e nomina un proprioin. Si tratta di, ambasciatore ad Algeri fino al novembre 2020. Esperto diplomatico di Caserta, classe 1958, ex portavoce di Massimo D’Alema quando quest’ultimo era titolare“avrà il compito di sviluppare gli opportuni contatti con i principali attori locali e internazionali maggiormente attivi nel Paese”, spiega launa nota. La nomina giunge mentre le Nazioni Unite sono impegnate nella ricerca di un sostituto di Stephanie Williams, a capoMissione di sostegno delle Nazioni Unite in(Unsmil) il cui mandato è agli sgoccioli. L’Unione Europea, da parte ...

tsmellony : @pasquale_cb @MarcoFerrara_Fr @FratellidItalia E accuso 'la sinistra' di aver diffuso la fake news diffamatoria. Id… - Pasquale__Oliva : @ParmaCalcio_en @Crespo Il grande Ciro Ferrara. - menelpallone : Città di S.Agata, esonerato mister Pasquale Ferrara. Domani il sostituto - Nebrodinotizie : Domani sarà ufficializzato il nuovo allenatore del @cittasantagata - MessinaSportiva : Il Sant'Agata annuncia l'esonero di Pasquale Ferrara: 'Decisione sofferta' - -

Ultime Notizie dalla rete : Pasquale Ferrara

Sputnik Italia

L’Italia brucia sul tempo Onu e Unione Europa e nomina un proprio inviato speciale in Libia. Si tratta di Pasquale Ferrara, ambasciatore ad Algeri fino al novembre 2020. Esperto diplomatico di Caserta ...Alcuni cambiamenti sono già in atto e riguardano l'intera regione del Mediterraneo allargato, come dimostra la pragmatica ripresa ...