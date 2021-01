Meteo Campania, temperature in calo e neve in arrivo: le previsioni per il weekend 16-17 gennaio (Di giovedì 14 gennaio 2021) Meteo Campania: i venti gelidi si faranno più intensi e soffieranno praticamente su tutta Italia, da nord a sud, provocando un brusco crollo delle temperature e la formazione di due vortici ciclonici. Nelle prossime ore un nucleo gelido proveniente dalla Russia farà irruzione sull’Italia sotto forma di burrasche di vento e precipitazioni che risulteranno nevose Leggi su 2anews (Di giovedì 14 gennaio 2021): i venti gelidi si faranno più intensi e soffieranno praticamente su tutta Italia, da nord a sud, provocando un brusco crollo dellee la formazione di due vortici ciclonici. Nelle prossime ore un nucleo gelido proveniente dalla Russia farà irruzione sull’Italia sotto forma di burrasche di vento e precipitazioni che risulteranno nevose

MaximoMoggio : RT @GrandenapoliNA: In arrivo il giorno più freddo di tutti ?? #inverno #freddo #Napoli #campania - DelbonoDaniela : RT @GrandenapoliNA: In arrivo il giorno più freddo di tutti ?? #inverno #freddo #Napoli #campania - ClimaSole : RT @GrandenapoliNA: In arrivo il giorno più freddo di tutti ?? #inverno #freddo #Napoli #campania - GiovanniBussett : RT @GrandenapoliNA: In arrivo il giorno più freddo di tutti ?? #inverno #freddo #Napoli #campania - GrandenapoliNA : In arrivo il giorno più freddo di tutti ?? #inverno #freddo #Napoli #campania -