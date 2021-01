La Corte di Strasburgo condanna l'Italia: 'Impediti i contatti nonna-nipote'. Il caso in una famiglia rom (Di giovedì 14 gennaio 2021) L'Italia impedisce troppo spesso i contatti nonni-nipote . Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti umani (Cedu) di Strasburgo che ha condannato l'Italia per aver violato il diritto di una nonna a ... Leggi su leggo (Di giovedì 14 gennaio 2021) L'impedisce troppo spesso inonni-. Lo ha stabilito laeuropea dei diritti umani (Cedu) diche hato l'per aver violato il diritto di unaa ...

Crimea: Kiev vince prima battaglia contro Mosca a Strasburgo

L'Ucraina ha vinto a Strasburgo la sua prima battaglia contro la Russia per quanto concerne la Crimea. Kiev è infatti riuscita a convincere la Corte europea dei Diritti umani che Mosca esercitava «un ...

