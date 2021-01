Governo: Renzi, ‘se Conte non ha i numeri si andrà al Quirinale si farà altro esecutivo’ (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen (Adnkronos) – “Se hanno i numeri vince la democrazia parlamentare. Se non li ha si andrà al Quirinale e si fa un altro Governo”. Lo ha detto Matteo Renzi a Diritto e rovescio. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen (Adnkronos) – “Se hanno ivince la democrazia parlamentare. Se non li ha siale si fa un”. Lo ha detto Matteoa Diritto e rovescio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

