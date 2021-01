Spostamenti, cosa posso fare oggi? Cambia tutto nel weekend, fasce di 4 colori (Di mercoledì 13 gennaio 2021) E' il giorno del nuovo Dpcm atteso in serata. Le nuove misure di contenimento del Covid-19 entreranno in vigore il 16 gennaio e dureranno un mese, al massimo 45 giorni. Perciò fino a... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 13 gennaio 2021) E' il giorno del nuovo Dpcm atteso in serata. Le nuove misure di contenimento del Covid-19 entreranno in vigore il 16 gennaio e dureranno un mese, al massimo 45 giorni. Perciò fino a...

Dal 15 gennaio inizieranno le attività connesse al trasferimento della sede dell’Ufficio Immigrazione dall'attuale ...

Speranza conferma il limite di 2 persone per le visite in casa ad amici e parenti non conviventi e il divieto di spostamenti tra regioni. Ecco quante persone si possono invitare fino al 15 gennaio e c ...

