Speranza: “L’epidemia si espande, verso nuovi divieti di spostamento” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) ROMA – “L’epidemia è nuovamente in una fase espansiva“. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, riferendo oggi alla Camera sulle nuove misure per fronteggiare l’emergenza da Covid-19. Nel nuovo dpcm, intanto, è intenzione del governo confermare il divieto di spostamento anche in zona gialla e vietare l’asporto dopo le 18 dai bar e stabilire l’ingresso in area arancione di tutte le regioni a rischio alto. E’ inoltre intenzione del governo “riaprire i musei” nelle regioni in area gialla. Leggi su dire (Di mercoledì 13 gennaio 2021) ROMA – “L’epidemia è nuovamente in una fase espansiva“. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, riferendo oggi alla Camera sulle nuove misure per fronteggiare l’emergenza da Covid-19. Nel nuovo dpcm, intanto, è intenzione del governo confermare il divieto di spostamento anche in zona gialla e vietare l’asporto dopo le 18 dai bar e stabilire l’ingresso in area arancione di tutte le regioni a rischio alto. E’ inoltre intenzione del governo “riaprire i musei” nelle regioni in area gialla.

