Reflusso gastroesofageo | rimedi naturali

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Cos’è A volte è solo un disturbo altre può diventare una vera e propria malattia: la si definisce infatti così, malattia da. Questo fenomeno avviene quando i succhi gastrici passano dallo stomaco all’esofago ed entrano in contatto con la sua parete con conseguente bruciore anche dietro lo sterno e sensazione di acidità in gola. Generalmente è una reazione fisiologica, soprattutto dopo aver mangiato, ma se questo effetto oltrepassa una certa soglia per frequenza e soprattutto perdura a lungo il disturbo non è più solo tale ma deve essere affrontato come una malattia, perché potrebbero manifestarsi complicazioni, come erosioni della mucosa gastrica, ulcere, restringimenti dell’esofago, esofagite. I sintomi Bruciore dietro lo sterno altrimenti definito tecnicamente pirosi retrosternale, per cui il dolore si irradia sulla schiena ...