La Siria può rinascere dalle rovine? Il ruolo dei playmaker extraregionali (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Dopo ormai 10 anni di guerra civile, stando ai dati dell'Osservatorio Siriano dei diritti umani (un'organizzazione non governativa di base a Londra), nel 2020 sono state uccise in Siria "soltanto" 6800 persone, la cifra più bassa dal 2011. In totale, nel lungo e insanguinato decennio i morti sono stati 387000, dei quali 117000 civili innocenti, vittime di una guerra iniziata con una protesta studentesca e trasformatasi in breve tempo in una piccola "guerra mondiale" che ha visto in campo forze turche, iraniane, russe e americane, oltre ai contendenti "locali" e cioè l'esercito lealista di Bashar Al Assad e le varie milizie autoctone, dai curdi del nord est ai miliziani jihadisti di vario colore o estrazione. Vista l'importanza della Siria nello scacchiere mediorientale e negli equilibri del Mediterraneo e del Nord Africa, può essere ...

