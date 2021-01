Gazzetta_it : #Jakobsen, altra operazione a febbraio. “Ricomincio a sentirmi un ciclista” @deceuninck_qst - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Jakobsen, altra operazione a febbraio. “Ricomincio a sentirmi un ciclista” @deceuninck_qst - zizionice : RT @Gazzetta_it: #Jakobsen, altra operazione a febbraio. “Ricomincio a sentirmi un ciclista” @deceuninck_qst - Ironman_Tri2001 : RT @Gazzetta_it: #Jakobsen, altra operazione a febbraio. “Ricomincio a sentirmi un ciclista” @deceuninck_qst - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #Jakobsen, altra operazione a febbraio. “Ricomincio a sentirmi un ciclista” @deceuninck_qst -

Ultime Notizie dalla rete : Jakobsen altra

La Gazzetta dello Sport

Inizia dalla Spagna la 19esima stagione in gruppo del Deceuninck Quick Step Cycling Team. Da anni tuttobiciweb vi porta all'interno del primo training camp stagionale della formazione belga, in questo ...Fabio Jakobsen è pronto per il 2021. Dopo essere tornato agli allenamenti, il corridore della Deceuninck-QuickStep, che era finito in coma dopo l’incidente al Giro di Polonia, ha dichiarato che finalm ...