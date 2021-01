Inter, Vidal: «Felice per gol e vittoria in Coppa Italia» (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Arturo Vidal, centrocampista dell’Inter, ha commentato su Twitter il passaggio del turno in Coppa Italia contro la Fiorentina Arturo Vidal, centrocampista dell’Inter, ha commentato su Twitter il passaggio del turno in Coppa Italia contro la Fiorentina. «Felice per il passaggio ai quarti di finale di Coppa e per il mio primo gol, ora avanti con più forza». Feliz por el paso a cuartos de copa y por mi primer gol, ahora vendrán muchas más forza @Inter ????????? pic.twitter.com/2e01b6LxYs— Arturo Vidal (@kingarturo23) January 13, 2021 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Arturo, centrocampista dell’, ha commentato su Twitter il passaggio del turno incontro la Fiorentina Arturo, centrocampista dell’, ha commentato su Twitter il passaggio del turno incontro la Fiorentina. «per il passaggio ai quarti di finale die per il mio primo gol, ora avanti con più forza». Feliz por el paso a cuartos de copa y por mi primer gol, ahora vendrán muchas más forza @????????? pic.twitter.com/2e01b6LxYs— Arturo(@kingarturo23) January 13, 2021 Leggi su Calcionews24.com

