**Governo: Bellanova a Orlando, 'grave errore? assolutamente no'** (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "grave errore? assolutamente no". Così Teresa Bellanova commenta il tweet di Andrea Orlando durante la conferenza stampa con Matteo Renzi. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "no". Così Teresacommenta il tweet di Andreadurante la conferenza stampa con Matteo Renzi.

ilpost : Intanto sono passati circa 40 minuti, e le ministre dimissionarie Bonetti e Bellanova continuano a non aver preso l… - you_trend : ?? #BREAKING Elena #Bonetti, Teresa #Bellanova e Ivan #Scalfarotto lasciano il #Governo - ilpost : BREAKING: Italia Viva esce dal governo. #Renzi conferma le dimissioni della delegazione di Italia Viva al governo:… - mamadiscout : RT @6000sardine: Bellanova e Bonetti si dimetteranno, così vuole Matteo Renzi. Una crisi di governo irrazionale ed irresponsabile Come se… - _djmalikvoice : RT @ilpost: Intanto sono passati circa 40 minuti, e le ministre dimissionarie Bonetti e Bellanova continuano a non aver preso la parola. h… -