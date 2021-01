Minista Lamorgese | faccia partire subito i 5 voli di evacuazione dalla Libia

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 12 gennaio 2021) Gentile Ministra, Sappiamo che il Suo Ministero da sei mesi sta lavorando all’attivazione di un bellissimo progetto per 5diverso l’Italia. I soggetti organizzatori, la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, la Tavola Valdese e la Comunità di Sant’Egidio, sono gli stessi che da anni evacuano con successo rifugiati siriani dal Libano ed hanno, quindi, tutte le carte in regola per gestire accoglienza e ricollocamento di persone nei vari Paesi europei senza gravare sullo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.