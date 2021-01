LIVE Milan-Torino 0-0 | Coppa Italia calcio in DIRETTA | inizia il secondo tempo supplementare Si avvicinano i rigori

Leggi su oasport

(Di martedì 12 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA109? Scaramucce intanto fra i due allenatori: Pioli e Giampaolo si punzecchiano. 106? Ilne approfitta per compiere un ultimo cambio: fuori Brahim Diaz, dentro il giovane Olzer. COMINCIA IL. Una breve pausa. FINISCE IL PRIMO. 103? Altro errore tecnico di Gojak, che fa arrabbiare Giampaolo. 101? Ammonito Lukic che ha fermato con le cattive Theo Hernandez. 100? Ci prova Calhanoglu: destro sul fondo. 99? Leao prova a farsi spazio al limite dell’area: corner. 98? Ancora Theo Hernandez attivo: uno-due con Hauge, poi traversone basso…palla che arriva fra le mani di un non sicurissimo Milinkovic-Savic. 97? Salva la difesa del: altro giro ...