Concorso Agenti Polizia Penitenziaria, 976 posti: dal 2 febbraio l'avviso sulle prove (Di martedì 12 gennaio 2021) Le date e la sede di svolgimento della prova d'esame del Concorso Agenti di Polizia Penitenziaria per 976 posti riservato ai volontari in ferma prefissata (VFP1 e VFP4) saranno indicate nella scheda di sintesi del sito del Ministero dal 2 febbraio 2021. Leggi l'avviso di rinvio Il Concorso Ministero Giustizia è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.80 del 13 ottobre 2020. Verranno assunti 732 uomini e 244 donne. I vincitori parteciperanno al corso di formazione e, una volta assegnati a un istituto penitenziario, non potranno cambiare sede prima di 5 anni. La domanda di partecipazione doveva essere inviata tramite il sito www.giustizia.it entro il 12 novembre 2020. Vediamo tutte le informazioni per accedere al Concorso e ...

