Cardiff, dramma Bamba: l’ex Palermo ha il linfoma di non-Hodgkin (Di martedì 12 gennaio 2021) Bruttissima notizia che scuote il mondo del calcio nella notte tra lunedì 11 e martedì 12 gennaio. Il difensore del Cardiff, Souleymane Bamba, è affetto da un cancro, per la precisione il linfoma di non-Hodgkin, e per questo motivo si sta già sottoponendo alla chemioterapia. Il possente ivoriano, 35 anni compiuti, è una vecchia conoscenza della Serie A, visto che ha giocato nella stagione 2014/2015 con la maglia del Palermo. Dal 2016 gioca per i gallesi e questo è il comunicato del club che sta supportando tantissimo il giocatore: “Abbiamo una triste notizia per i tifosi: a Sol Bamba è stato diagnosticato un linfoma non-Hodgkin. Con l’aiuto del nostro staff medico, Sol ha subito avviato un percorso di trattamento chemioterapico”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 12 gennaio 2021) Bruttissima notizia che scuote il mondo del calcio nella notte tra lunedì 11 e martedì 12 gennaio. Il difensore del, Souleymane, è affetto da un cancro, per la precisione ildi non-, e per questo motivo si sta già sottoponendo alla chemioterapia. Il possente ivoriano, 35 anni compiuti, è una vecchia conoscenza della Serie A, visto che ha giocato nella stagione 2014/2015 con la maglia del. Dal 2016 gioca per i gallesi e questo è il comunicato del club che sta supportando tantissimo il giocatore: “Abbiamo una triste notizia per i tifosi: a Solè stato diagnosticato unnon-. Con l’aiuto del nostro staff medico, Sol ha subito avviato un percorso di trattamento chemioterapico”. SportFace.

