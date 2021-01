Beve gel igienizzante | studente grave in ospedale | succede a scuola

(Di martedì 12 gennaio 2021) In un liceo de L’Aquila unogel. Il giovane risulta al momento ricoverato inin gravi condizioni. Un incidente avvenuto in un liceo classico de L’Aquila ha fatto si che unofinisse ricoverato in. Vittima di questa vicenda è un ragazzo di 19 anni che frequenta il ‘Cotugno’, nel L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

infoitinterno : L'Aquila, beve per sbaglio gel disinfettante a scuola: studente in rianimazione -

Ultime Notizie dalla rete : Beve gel

In un liceo de L'Aquila uno studente beve gel igienizzante. Il giovane risulta al momento ricoverato in ospedale in gravi condizioni ...Uno studente del liceo classico Cotugno di L’Aquila, un ragazzo di 19 anni, è finito in ospedale in rianimazione dopo aver ingerito del gel disinfettante che si trovava ...