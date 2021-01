Tè | proprietà | benefici e valori nutrizionali

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Tecnicamente parlando, il tè si può descrivere come una droga contenete alcaloidi e in particolare caffeina. La pianta dalla quale si ricava, Camellia sinensis, può raggiungere le dimensioni di un alberello, ma viene mantenuta allo stato erbaceo; è originaria della Cina e in quel Paese è ancora largamente coltivata. Esistono differenti varietà di tè, anche tenendo conto dei diversi metodi di raccolta e/o lavorazione; la componente alcaloidea si ottiene dalle foglie della pianta, che dopo essere state raccolte vengono lasciate seccare da un minimo di alcune ore fino a un’intera giornata. Passata questa fase, vengono stropicciate e accartocciate: questa operazione è per favorire i processi ossidativi a carico dei polifenoli. In dipendenza del tempo per cui si protrae questa fase si ottengono differenti qualità di tè: più o meno forti, cioè, a seconda del grado di ossidazione ...