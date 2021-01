Scenari YouTrend. In 3 su 5 maggioranza al centrodestra, per il centrosinistra una sola via (Di lunedì 11 gennaio 2021) Se la crisi di governo precipitasse e si andasse a elezioni anticipate chi vincerebbe? Alla domanda ha provato a rispondere YouTrend, attraverso ben cinque Scenari, soprattutto alla luce della riduzione dei seggi alla Camera e al Senato dovuta all’ultimo referendum costituzionale. Il centrodestra unito avrebbe tre opportunità di vincere conquistando la maggioranza assoluta dei seggi. Mentre l’unica possibilità di una maggioranza assoluta (molto risicata in verità) diversa dal trio Salvini-Meloni-Berlusconi sarebbe quella dell’unità totale del centrosinistra, partendo dal Movimento 5 stelle passando per il Pd e Leu e finendo con Italia Viva e Azione. Ma occorre una premessa. Ovvero la novità assoluta della riduzione dei parlamentari. Infatti la Camera passa da 630 deputati a 400, il ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 11 gennaio 2021) Se la crisi di governo precipitasse e si andasse a elezioni anticipate chi vincerebbe? Alla domanda ha provato a rispondere, attraverso ben cinque, soprattutto alla luce della riduzione dei seggi alla Camera e al Senato dovuta all’ultimo referendum costituzionale. Ilunito avrebbe tre opportunità di vincere conquistando laassoluta dei seggi. Mentre l’unica possibilità di unaassoluta (molto risicata in verità) diversa dal trio Salvini-Meloni-Berlusconi sarebbe quella dell’unità totale del, partendo dal Movimento 5 stelle passando per il Pd e Leu e finendo con Italia Viva e Azione. Ma occorre una premessa. Ovvero la novità assoluta della riduzione dei parlamentari. Infatti la Camera passa da 630 deputati a 400, il ...

Studi alla luce della riduzione dei seggi alla Camera e al Senato dopo il referendum e dei nuovi collegi elettorali ...

In questo caso l'alleanza giallorossa tra centrosinistra e Movimento 5 Stelle avrebbe la maggioranza relativa dei seggi (180 alla Camera, 91 al Senato), con 10 deputati e 8 senatori in più della coali ...

