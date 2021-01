Sale l'indice dei tamponi positivi (13,3%). E la Lombardia torna in testa per i contagi (Di lunedì 11 gennaio 2021) Andrea Cuomo Ieri 18.627 casi su 139.758 test fatti (3.267 nella regione) e 369 morti Scendono i nuovi casi di Covid-19, ma torna a salire l'indice di positività a causa della diminuzione dei tamponi effettuati, come sempre accade nel fine settimana. E la Lombardia torna a preoccupare, con due numeri di relativa gravità ma dall'alto valore simbolico: la regione più colpita dalla pandemia supera il mezzo milione di casi totali (sono 500.758) e scavalca dopo diverse settimane il Veneto nei casi di giornata: sono 3.267 contro i 2.167 della regione confinante. Un dato questo che si spiega con il numero maggiore di tamponi effettuati in Lombardia rispetto al Veneto (25.011 contro 14.586), che rende l'indice di ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 11 gennaio 2021) Andrea Cuomo Ieri 18.627 casi su 139.758 test fatti (3.267 nella regione) e 369 morti Scendono i nuovi casi di Covid-19, maa salire l'dità a causa della diminuzione deieffettuati, come sempre accade nel fine settimana. E laa preoccupare, con due numeri di relativa gravità ma dall'alto valore simbolico: la regione più colpita dalla pandemia supera il mezzo milione di casi totali (sono 500.758) e scavalca dopo diverse settimane il Veneto nei casi di giornata: sono 3.267 contro i 2.167 della regione confinante. Un dato questo che si spiega con il numero maggiore dieffettuati inrispetto al Veneto (25.011 contro 14.586), che rende l'di ...

