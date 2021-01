La bozza del Piano pandemico | in caso di crisi | curare chi trae più beneficio

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Gli operatori sanitari sono “sempre obbligati, anche durante la, a fornire le cure migliori, più appropriate, ragionevolmente possibili. Tuttavia, quando la scarsità rende le risorse insufficienti rispetto alle necessità, i principi di etica possono consentire di allocare risorse scarse in modo da fornire trattamenti necessari preferenzialmente a quei pazienti che hanno maggiori probabilità di

LegaSalvini : ?? DIMETTETEVI! #Lega: “Nella bozza del Recovery Plan il Governo dimentica problemi della giustizia. Una decisione… - Agenzia_Italia : La bozza del nuovo piano pandemico, 'scegliere chi curare se risorse sono scarse' - borghi_claudio : Che meraviglia, tutti a spulciare la bozza del recovery fund come se esistesse o ci convenisse. Il brutto che tocch… - EmanuelaAmendo1 : La bozza (bozza!) del piano pandemico è pronta. Dopo un anno. Un anno. #COVID19 - zazoomblog : La bozza del piano pandemico dell’Italia 2012-23 “Se risorse sono scarse scegliere chi curare prima” - #bozza… -

Ultime Notizie dalla rete : bozza del

Agenzia ANSA

Se le risorse sono scarse si deve scegliere chi curare. E' un passaggio della bozza del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu ...È stata divulgata la bozza del nuovo piano pandemico 2021-2023, redatta dal Ministero della Salute per far pronte a possibili nuove emergenze sanitarie del futuro. Una strategia che tiene ovviamente c ...